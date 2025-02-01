Расписание поездов Усинск - Зеленоборск
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Усинск и Зеленоборск
Маршрут движения поездов Усинск - Зеленоборск
Расстояние между станциями составляет
240
км.
Приблизительное время следования составляет:
7 ч. 35 мин.
-
6 ч. 22 мин. –
время в пути на поезде 305Я (самый быстрый поезд);
-
8 ч. 47 мин. –
время в пути на поезде 303Я (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 2
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Усинск - Зеленоборск
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Усинск
- Зеленоборск
Стоимость билетов на поезд Усинск - Зеленоборск по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 1360 рублей.
-
Купе: 2040 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Вонючий поезд. В туалете с потолка на голову капала вода. В умывальнике не было нормального мыла. Что вообще за сервис такой и за что я заплатила столько денег на билет!?
После поездки осталось двоякое ощущение. С одной стороны все прошло хорошо. С другой стороны – могло быть и получше. В частности я почти не видел нашего проводника. Конечно, он был не навязчив, это плюс. Но 3 раза появиться в вагоне за все время дороги – это перебор.
Биотуалетами оборудуйте поезд и все будет отлично. Реально уже задолбало подходить к туалету и целовать замок!! За 20 минут до станции закрывать – идиотизм!
Все вроде бы хорошо, но сколько уже можно ездить с этими туалетами старыми? Поставьте в плацкарт нормальный биотуалет!!! Потому что после каждой остановки стоит большая очередь!
Я не знаю как у вас, но у меня были не самые лучшие впечатления от этого поезда. Потому что В вагоне грязь и не убирались на протяжении всей поездки. Была одна проводница в годах и две молодых. Так вот молодые вообще не хотели работать.
Мне кажется что в том вагоне, в котором я ехала, ездил еще Петр Первый. Потому что старше вагона уже даже сложно придумать!!! Все что может поломаться – поломано. Все что может протереться – протерто. Вообще не понимаю как у людей совести хватает такие поезда на пускать в рейсы!
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