Катя – отзыв о поезде №303Я Вонючий поезд. В туалете с потолка на голову капала вода. В умывальнике не было нормального мыла. Что вообще за сервис такой и за что я заплатила столько денег на билет!?

Дмитрий Валентинович – отзыв о поезде №303Я После поездки осталось двоякое ощущение. С одной стороны все прошло хорошо. С другой стороны – могло быть и получше. В частности я почти не видел нашего проводника. Конечно, он был не навязчив, это плюс. Но 3 раза появиться в вагоне за все время дороги – это перебор.

Алла Ковальчук – отзыв о поезде №303Я Биотуалетами оборудуйте поезд и все будет отлично. Реально уже задолбало подходить к туалету и целовать замок!! За 20 минут до станции закрывать – идиотизм!

Анна – отзыв о поезде №305Я Все вроде бы хорошо, но сколько уже можно ездить с этими туалетами старыми? Поставьте в плацкарт нормальный биотуалет!!! Потому что после каждой остановки стоит большая очередь!

Павел Абрамович – отзыв о поезде №305Я Я не знаю как у вас, но у меня были не самые лучшие впечатления от этого поезда. Потому что В вагоне грязь и не убирались на протяжении всей поездки. Была одна проводница в годах и две молодых. Так вот молодые вообще не хотели работать.

Полина – отзыв о поезде №305Я Мне кажется что в том вагоне, в котором я ехала, ездил еще Петр Первый. Потому что старше вагона уже даже сложно придумать!!! Все что может поломаться – поломано. Все что может протереться – протерто. Вообще не понимаю как у людей совести хватает такие поезда на пускать в рейсы!

Виталий – отзыв о поезде №691Я Жаль, что нет вагонов для курящих. Очень неудобная вредная привычка в подобных поездках постоянно доставляет мне дискомфорт. Проводник хорошо выполнял свои обязанности. Виктор звали вроде бы.

Ангелина Бойкая – отзыв о поезде №691Я Вагоновожатые внимательные. В вагоне было чисто и уютно. Чего не могу сказать о внешнем виде поезда. Снаружи когда он подъехал я думала что внутри будет также грязно. Оказалось все окей.

Ирина – отзыв о поезде №691Я Убитый поезд со старыми вонючими туалетами, которому давно пора прямиком отправиться на свалку и больше не светиться на рельсах.

Мария – отзыв о поезде №305М Поездка была не такой комфортной как я ожидала вначале. В плане какого-то базового комфорта было все ок. Сидения не твердые и так далее. Но кондиционер очень сильно дул и это просто было невозможно вытерпеть! Просила проводницу сделать поменьше – она сказала что может только отключить, но тогда дышать будет нечем. Так и ехали и терпели.

Константин Дмитриевич – отзыв о поезде №305М Попался очень хороший вагон (а может они все такие?) – ехал и наслаждался поездкой. В вагоне несколько раз за время поездки делали сухую уборку. Проводница следила за чистотой вагона и после каждой остановки проходила веником, если нужно было. Очень круто.