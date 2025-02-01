Расписание поездов Усинск - Сыня
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Усинск и Сыня
Маршрут движения поездов Усинск - Сыня
Расстояние между станциями составляет
81
км.
Приблизительное время следования составляет:
2 ч. 17 мин.
-
2 ч. 0 мин. –
время в пути на поезде 305М (самый быстрый поезд);
-
2 ч. 48 мин. –
время в пути на поезде 615Я (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 8
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Усинск - Сыня
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Усинск
- Сыня
Стоимость билетов на поезд Усинск - Сыня по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 1360 рублей.
-
Купе: 2040 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Вонючий поезд. В туалете с потолка на голову капала вода. В умывальнике не было нормального мыла. Что вообще за сервис такой и за что я заплатила столько денег на билет!?
После поездки осталось двоякое ощущение. С одной стороны все прошло хорошо. С другой стороны – могло быть и получше. В частности я почти не видел нашего проводника. Конечно, он был не навязчив, это плюс. Но 3 раза появиться в вагоне за все время дороги – это перебор.
Биотуалетами оборудуйте поезд и все будет отлично. Реально уже задолбало подходить к туалету и целовать замок!! За 20 минут до станции закрывать – идиотизм!
Все вроде бы хорошо, но сколько уже можно ездить с этими туалетами старыми? Поставьте в плацкарт нормальный биотуалет!!! Потому что после каждой остановки стоит большая очередь!
Я не знаю как у вас, но у меня были не самые лучшие впечатления от этого поезда. Потому что В вагоне грязь и не убирались на протяжении всей поездки. Была одна проводница в годах и две молодых. Так вот молодые вообще не хотели работать.
Мне кажется что в том вагоне, в котором я ехала, ездил еще Петр Первый. Потому что старше вагона уже даже сложно придумать!!! Все что может поломаться – поломано. Все что может протереться – протерто. Вообще не понимаю как у людей совести хватает такие поезда на пускать в рейсы!
Жаль, что нет вагонов для курящих. Очень неудобная вредная привычка в подобных поездках постоянно доставляет мне дискомфорт. Проводник хорошо выполнял свои обязанности. Виктор звали вроде бы.
Вагоновожатые внимательные. В вагоне было чисто и уютно. Чего не могу сказать о внешнем виде поезда. Снаружи когда он подъехал я думала что внутри будет также грязно. Оказалось все окей.
Убитый поезд со старыми вонючими туалетами, которому давно пора прямиком отправиться на свалку и больше не светиться на рельсах.
Поездка была не такой комфортной как я ожидала вначале. В плане какого-то базового комфорта было все ок. Сидения не твердые и так далее. Но кондиционер очень сильно дул и это просто было невозможно вытерпеть! Просила проводницу сделать поменьше – она сказала что может только отключить, но тогда дышать будет нечем. Так и ехали и терпели.
Попался очень хороший вагон (а может они все такие?) – ехал и наслаждался поездкой. В вагоне несколько раз за время поездки делали сухую уборку. Проводница следила за чистотой вагона и после каждой остановки проходила веником, если нужно было. Очень круто.
Очень удобное время отправления и прибытия. Меня встречали, поезд прибыл строго по расписанию. Не пришлось никому ждать. Замечательная поездка.
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