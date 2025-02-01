Расписание поездов Ушумун - Ульручьи
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Ушумун и Ульручьи
Маршрут движения поездов Ушумун - Ульручьи
Расстояние между станциями составляет
210
км.
Приблизительное время следования составляет:
5 ч. 37 мин.
-
4 ч. 41 мин. –
время в пути на поезде 325Ж (самый быстрый поезд);
-
6 ч. 33 мин. –
время в пути на поезде 973Э (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 2
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Ушумун - Ульручьи
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Ушумун
- Ульручьи
Стоимость билетов на поезд Ушумун - Ульручьи по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 1624 рублей.
-
Купе: 2436 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Все было просто на 5+!!!!!!!! Очень чистый и комфортный вагон, приятные проводницы. Туалеты тоже на протяжении поездки были в чистоте. Сама лично видела как проводница 2 раза проводила уборку в санузлах!
Были по дороге очень странные моменты, когда нас из стороны в сторону сильно шатало. Ребенок спал на верхней полке – я боялся, чтобы его оттуда не сбросило. Было явно понятно что дело в рельсах. К машинисту поезда претензий не имею.
12 августа 2021 – сели в вагон, а там сидения настолько твердые, что я себе подстилала кофту! Вообще жесть. В прошлый раз ездила – было все нормально. В этот раз почему-то какой-то вагон дебильный попался.
Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.
Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.
У проводника есть микроволновка так что можно попросить сего чтобы разогрел еду. Мне нужно было для маленького ребенка разогреть пюре – проводник сделала это очень быстро и профессионально.
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