Инна – отзыв о поезде №325Ж Все было просто на 5+!!!!!!!! Очень чистый и комфортный вагон, приятные проводницы. Туалеты тоже на протяжении поездки были в чистоте. Сама лично видела как проводница 2 раза проводила уборку в санузлах!

Дмитрий Гусев – отзыв о поезде №325Ж Были по дороге очень странные моменты, когда нас из стороны в сторону сильно шатало. Ребенок спал на верхней полке – я боялся, чтобы его оттуда не сбросило. Было явно понятно что дело в рельсах. К машинисту поезда претензий не имею.

Алтынбаева Инесса – отзыв о поезде №325Ж 12 августа 2021 – сели в вагон, а там сидения настолько твердые, что я себе подстилала кофту! Вообще жесть. В прошлый раз ездила – было все нормально. В этот раз почему-то какой-то вагон дебильный попался.

Наталия – отзыв о поезде №973Э Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.

Килейко Вадим – отзыв о поезде №973Э Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.

Дарья Петровна – отзыв о поезде №973Э У проводника есть микроволновка так что можно попросить сего чтобы разогрел еду. Мне нужно было для маленького ребенка разогреть пюре – проводник сделала это очень быстро и профессионально.

Вика – отзыв о поезде №391Ч В поезде стоит невыносимая жара. Отсутствие кондиционера это еще не вся беда. Сам вагон старый и все добитое. Открывая двери в тамбур боялась что у меня ручка сейчас останется в руках.

Роман – отзыв о поезде №391Ч Как обычно. Ничего нового я и не ожидал от ЖД. Вагон старый, скрипит трещит по швам. Но едет и слава богу. Поезд приехал вовремя. Но конечно ни о каком комфорте речи быть не может.

Валентина Витальевна – отзыв о поезде №391Ч Я ехала на верхней полке и хочу сказать что было очень круто! Полка была широкой и удобной. Температура в купе тоже была очень комфортной. Ехала и наслаждалась поездкой.

Анатолий – отзыв о поезде №001Э Ничего плохого не могу сказать об этом поезде. Обычный ЖД поезд. Поездка не вызвала ни положительных, ни отрицательных эмоций. Ехали из Южно-Сахалинска в Тымовск.

Дарк Бро – отзыв о поезде №001Э Практически единственный нормальный и быстрый способ передвижения по Сахалину. Поезд хороший, проводники бывалые.

Артем – отзыв о поезде №001Э Не знаю, что написать про поезд, а в от про проводников хотелось бы отметить отдельно, что женщины очень приветливые и всегда помогут, если появляются вопросы. Отдельная благодарность Анжеле Николаевне.

Аркадий – отзыв о поезде №099Э Ехал с командировки с сотрудниками с работы, мест хватило на всех, в поезде очень даже комфортно, поездка прошла незаметно для всех, персонал вполне приветливый. Места обошлись по небольшой цене.

Мария – отзыв о поезде №099Э Сервис стал гораздо лучше, хотя, до нормального еще, до сих пор, очень далеко, я про сан.узлы, которые за 160 часов, как бы их не старались держать в порядке, становятся совсем никудышными.