Расписание поездов Ушумун - Ледяная
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Ушумун и Ледяная
Маршрут движения поездов Ушумун - Ледяная
Расстояние между станциями составляет
154
км.
Приблизительное время следования составляет:
2 ч. 33 мин.
-
2 ч. 19 мин. –
время в пути на поезде 002Э (самый быстрый поезд);
-
2 ч. 50 мин. –
время в пути на поезде 325Э (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 6
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Ушумун - Ледяная
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Ушумун
- Ледяная
Стоимость билетов на поезд Ушумун - Ледяная по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
-
Плацкарт: 2792 рублей.
-
Купе: 4188 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Вагоны говно, старые, розеток ничерта нет. Негде банально телефон зарядить. Проводница на своей волне ходит. Еще попробуй вылови. Туалет вообще старье, не био, постоянно закрывается на санитарные зоны.
Кондиционера нет, в вагоне душно, форточку не открыть, из туалета несет мочей, из тамбура сигаретами и все дребезжит. Вот что вас ждет во время езды на этом поезде.
Хотела бы рассказать о поездке. Она мне очень понравилась. Проводница была очень внимательной девушкой. Все было почти идеально. В вагоне было довольно чисто. Благодарю.
Всё хорошо в вагоне. Убираются несколько раз за день, в том числе в туалете. Поэтому грязно и сыро там не бывает. Титан работал исправно. В любой момент можно набрать кипятка и попить кофе или чай.
Конечно, такое дальнее расстояние сильно вымотало. Но в целом поездка оказалась неплохой. Постельные принадлежности в порядке. Белье чистое и хорошо просушенное. Правда, уборка проводилась почти всегда по требованию.
Удобный и комфортный вариант. Ехали с семьей и детьми. Все устроило. Вагон чистый и регулярно убирался во время всей поездки. В биотуалете тоже все классно. Даже накладки на унитаз есть.
Отличный поезд. В вагоне присутствует все для комфортной длительной поездки пассажиров. Проводники очень приятные женщины, которые знают свое дело. В первые же минуты нам все быстро рассказали и показали. Еда тоже была вкусная. Благодарю за работу!!!
Один из самых нормальных поездов в этом направлении если сравнивать цену и конечное качество. Я был приятно удивлен тем как улучшается сервис поездов России :idea:
Поезд нормальный но не повезло с попутчиками. Почти 2 суток пришлось терпеть шумную компанию из молодых людей, которые громко разговаривали и смеялись. Проводница несколько раз делала им замечания но это было бесполезно. Когда они вышли на своей станции мы всем вагоном вздохнули свободно.
Узкоколейка, впервые ехал по такой. Нужно сказать, что особо разницы я не заметил. Поезд едет в среднем со скоростью около 60-70 км/ч. По моей субьективной оценке я бы поставил поезду 8 из 10. Потому что всегда есть куда расти.
Аккуратный поезд, ничего сверхъестественного нет. Отмечу для себя аккуратность и чистоту. Приветливые проводники, передаю им привет!
С виду поезд немного «потрёпанный», но вот внутри вполне себе аккуратный и чистый. Ехали в Поронайск, поездка прошла быстро и незаметно. Впечатления остались приятные.
Добрый день. Поездка нам очень понравилась! Чистые вагоны, приветливые и вежливые проводники. Ездила бы на таких поездах и ездила.
В вагоне было комфортно. Гоняли тех, кто ходил курить в туалеты и между вагонами. И правильно. Пусть на остановках выходят. Свет выключали тоже вовремя. Можно было нормально лечь и спать.
Чисто. Аккуратно. Поезд немного опоздал. Я много раз по работе на этом поезде езжу. Все нравится.
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