Роза – отзыв о поезде №325Э Вагоны говно, старые, розеток ничерта нет. Негде банально телефон зарядить. Проводница на своей волне ходит. Еще попробуй вылови. Туалет вообще старье, не био, постоянно закрывается на санитарные зоны.

Вячеслав Викторович – отзыв о поезде №325Э Кондиционера нет, в вагоне душно, форточку не открыть, из туалета несет мочей, из тамбура сигаретами и все дребезжит. Вот что вас ждет во время езды на этом поезде.

Виктория – отзыв о поезде №325Э Хотела бы рассказать о поездке. Она мне очень понравилась. Проводница была очень внимательной девушкой. Все было почти идеально. В вагоне было довольно чисто. Благодарю.

Юлиана – отзыв о поезде №100Э Всё хорошо в вагоне. Убираются несколько раз за день, в том числе в туалете. Поэтому грязно и сыро там не бывает. Титан работал исправно. В любой момент можно набрать кипятка и попить кофе или чай.

Оксана – отзыв о поезде №100Э Конечно, такое дальнее расстояние сильно вымотало. Но в целом поездка оказалась неплохой. Постельные принадлежности в порядке. Белье чистое и хорошо просушенное. Правда, уборка проводилась почти всегда по требованию.

Жора – отзыв о поезде №100Э Удобный и комфортный вариант. Ехали с семьей и детьми. Все устроило. Вагон чистый и регулярно убирался во время всей поездки. В биотуалете тоже все классно. Даже накладки на унитаз есть.

Катя – отзыв о поезде №100Щ Отличный поезд. В вагоне присутствует все для комфортной длительной поездки пассажиров. Проводники очень приятные женщины, которые знают свое дело. В первые же минуты нам все быстро рассказали и показали. Еда тоже была вкусная. Благодарю за работу!!!

Юрий Михалыч – отзыв о поезде №100Щ Один из самых нормальных поездов в этом направлении если сравнивать цену и конечное качество. Я был приятно удивлен тем как улучшается сервис поездов России :idea:

Оксана – отзыв о поезде №100Щ Поезд нормальный но не повезло с попутчиками. Почти 2 суток пришлось терпеть шумную компанию из молодых людей, которые громко разговаривали и смеялись. Проводница несколько раз делала им замечания но это было бесполезно. Когда они вышли на своей станции мы всем вагоном вздохнули свободно.

Сергей – отзыв о поезде №002Э Узкоколейка, впервые ехал по такой. Нужно сказать, что особо разницы я не заметил. Поезд едет в среднем со скоростью около 60-70 км/ч. По моей субьективной оценке я бы поставил поезду 8 из 10. Потому что всегда есть куда расти.

Светлана Зубова – отзыв о поезде №002Э Аккуратный поезд, ничего сверхъестественного нет. Отмечу для себя аккуратность и чистоту. Приветливые проводники, передаю им привет!

Анна – отзыв о поезде №002Э С виду поезд немного «потрёпанный», но вот внутри вполне себе аккуратный и чистый. Ехали в Поронайск, поездка прошла быстро и незаметно. Впечатления остались приятные.

Виктория Степановна – отзыв о поезде №392Ч Добрый день. Поездка нам очень понравилась! Чистые вагоны, приветливые и вежливые проводники. Ездила бы на таких поездах и ездила.

Олег Евгеньевич – отзыв о поезде №392Ч В вагоне было комфортно. Гоняли тех, кто ходил курить в туалеты и между вагонами. И правильно. Пусть на остановках выходят. Свет выключали тоже вовремя. Можно было нормально лечь и спать.