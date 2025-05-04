Купить ЖД билеты на поезд Тацинская — Багерово


Отправление и прибытие
по московскому времени

Ниже представлено расписание поездов Тацинская — Багерово на 5 мая 2025. Время отправления и прибытия на станции назначения указано по московскому времени. Рекомендуем заранее планировать ваши поездки, для большинства направлений движения уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 2 августа 2025 года.

Расписание поездов Тацинская — Багерово

Какие поезда ходят по этому маршруту

Для просмотра актуальных данных по наличию билетов, необходимо обновить информацию:

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Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
185Е
Таврия
Тюмень
Симферополь
13:45
Тацинская
16 ч. 58 мин.
06:41
Багерово
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162Е
Таврия
Пермь
Симферополь
13:45
Тацинская
16 ч. 58 мин.
06:41
Багерово
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Погода на станциях Тацинская и Багерово

Маршрут движения поездов Тацинская — Багерово

Расстояние между станциями составляет 598 км.

Приблизительное время следования составляет: 16 ч. 58 мин.

  • 16 ч. 58 мин. – время в пути на поезде 185Е (самый быстрый поезд);
  • 16 ч. 58 мин. – время в пути на поезде 162Е (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 2 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Тацинская — Багерово

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.

Карта маршрута Тацинская — Багерово


Стоимость билетов на поезд Тацинская — Багерово по месяцам

На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.

Минимальная цена билета составляет:
  • Плацкарт: 6078 рублей.
  • Купе: 9117 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.

50% —
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