Погода на станциях Самара и Россошь

Маршрут движения поездов Самара — Россошь

Расстояние между станциями составляет 928 км.

Приблизительное время следования составляет: 21 ч. 0 мин.

19 ч. 34 мин. – время в пути на поезде 117Й (самый быстрый поезд);

23 ч. 3 мин. – время в пути на поезде 420Е (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 14 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Самара — Россошь

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.