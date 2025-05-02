Похвистнево
Балаково
Похвистнево
Балаково
Похвистнево
Балаково
Похвистнево
Балаково
Похвистнево
Балаково
Похвистнево
Балаково
Похвистнево
Балаково
Похвистнево
Балаково
Маршрут движения поездов Похвистнево — Балаково
Расстояние между станциями составляет 371 км.
Приблизительное время следования составляет: 7 ч. 47 мин.
- 6 ч. 44 мин. – время в пути на поезде 103Й (самый быстрый поезд);
- 8 ч. 30 мин. – время в пути на поезде 147Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 8 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Похвистнево — Балаково
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
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Карта маршрута Похвистнево — Балаково
Стоимость билетов на поезд Похвистнево — Балаково по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 1648 рублей.
- Купе: 2472 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.