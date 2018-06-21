Пермь 2
Анапа
Приобье
Анапа
Маршрут движения поездов Пермь - Анапа
Расстояние между станциями составляет 2821 километров. Приблизительное время следования составляет: 62 часов 10 минут.
- 62 часов 10 минут – время в пути на поезде 591Е (самый быстрый поезд);
- 62 часов 10 минут – время в пути на поезде 591Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 2 поездов.
Билеты на поезд Пермь - Анапа
Для оформления билетов на конкретный поезд РЖД - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значек «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Стоимость билетов на поезд Пермь - Анапа по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 5642 рублей.
- Купе: 8463 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.