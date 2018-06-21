Маршрут движения поездов Пермь - Анапа

Расстояние между станциями составляет 2821 километров. Приблизительное время следования составляет: 62 часов 10 минут.

62 часов 10 минут – время в пути на поезде 591Е (самый быстрый поезд);

62 часов 10 минут – время в пути на поезде 591Е (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 2 поездов.

Билеты на поезд Пермь - Анапа

Для оформления билетов на конкретный поезд РЖД - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значек «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.