Расписание поездов Малая Вишера — Лихая
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
Загрузить актуальное расписание
Погода на станциях Малая Вишера и Лихая
Маршрут движения поездов Малая Вишера — Лихая
Расстояние между станциями составляет
1436
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 д. 3 ч. 38 мин.
- 21 ч. 38 мин. – время в пути на поезде 175Ч (самый быстрый поезд);
- 1 д. 6 ч. 29 мин. – время в пути на поезде 121А (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 19
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Малая Вишера — Лихая
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Малая Вишера:
Карта маршрута Малая Вишера — Лихая
Стоимость билетов на поезд Малая Вишера — Лихая по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4100 рублей.
- Купе: 6150 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Так, довелось поехать на этом поезде 28.08. Хочется отметить плюсы: Вагон попался на вид современный, на этом все положительное заканчивается. Далее из минусов: Вагон ресторан не работал на протяжении всей поездки! Сотрудники ссылаются на то что в поезде ехала группа с отдыха. Ну в таком случае предупреждайте остальных посетителей ДО покупики билета! Если я покупаю билет на поезд в котором указан вагон ресторан, значит я не планирую брать с собой еду в дорогу! Второе что удручает - чистота вагона, беглым взглядом может быть и чисто, но столик откровенно грязный, под матрасами крошки и грязь, на потолке непонятные пятна. Третье из минусов - это полная неработоспособность wifi. К сети не подключится, постоянно выдает ошибку! Прошу руководство обратиь на все это внимание, и вернуться с ответом! Стоимость выше чем в любом другом поезде, оплачивая которую я рассчитываю на комфорт и доп.услуги, но воспользоваться которыми не могу сугубо по вине РЖД!
Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!
Вагон ресторан полное г**но мест нет еду в купе не носят совсем некому носить извените говорят они сиди голодный пи**рский поезд
Воды в кране не было вообще утром. Ни зубы почистить, ни умыться. Все что хотите дополнительно- за деньги и причем с немалой наценкой. Как в ресторане.
Проводница очень приятная женщина. В вагоне постоянно проводилась уборка. На любой вопрос у проводницы был ответ. Было видно что профессионал в своем деле. Ехали и наслаждались поездкой на море))))
Несколько раз пока ехали пропускали другие поезда. В это время поезд стоял и не работал кондиционер. Учитывая то, что на улице было очень жарко, в вагоне стояла духота неимоверная из-за которой я нормально не смогла выспаться!
Брал билеты с этого сайта прямо в интернете впервые. Все прошло идеально. Поезд отличный, проводница сразу сориентировала что и куда. Единственным недостатком считаю, что нельзя как-то отдельно от всех регулировать свой кондиционер. Когда не дует – становится жарко, когда включается – холодно.
УЖОС! Это я заплатила больше 7000 рублей за то чтобы прокатиться на старом ретро-поезде!?? Вот уж не думала, что такие еще вообще по рельсам даже ездят. А тем более за такие деньги. Так ладно ретро – половина вагона была поломана или не работала. Двери скрипели, из окна поддувало.
УРА!!! Нам попались места в абсолютно новом современном вагоне, который просто бусечка!!!!!!!!!!! Тут и розетки везде есть для телефонов! Они работают как нужно! Плюс на полках лежат матрасы уже с чехлами. В общем нам все очень понравилось!!!!
Проводницы очень хорошо поработали. Я отправляла маму (ей уже 86 лет) а этом поезде одну. Посадила и попросила проводниц присмотреть за ней хорошенько. Что они и сделали. Потом она по приезду мне звонила и рассказала что ее часто подходили контролировали, а на остановке её еще помогли выйти из поезда, так как там очень короткая по времени остановка.
Обычный поезд. Ехал до конечной из Москвы. Поезд дальнего следования, что про него можно сказать? Есть свои минусы и плюсы, в дороге без этого никак.
Поездкой по итогу остался доволен. Быстро и комфортно, что еще можно пожелать?
Я думала, что на втором этаже будет сильно болтать и меня будет укачивать. Но этого не произошло – поездка прошла ИДЕАЛЬНО для меня. Очень советую и рекомендую ехать на этом поезде. Спасибо!!! !!
Экономия времени
Не тратьте свою жизнь на очереди и общение
через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из
дома.
Удобный поиск
Подберём оптимальный вариант по времени
отправления или прибытия и стоимости билета.
Онлайн бронь
Определившись с поездом, вы можете купить ЖД
билет по выгодной цене за пару минут.
Безопасная оплата
Несколько форм оплаты билетов. В момент
оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!