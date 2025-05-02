Расписание поездов Кутейниково — Воронеж
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Кутейниково и Воронеж
Маршрут движения поездов Кутейниково — Воронеж
Расстояние между станциями составляет
271
км.
Приблизительное время следования составляет:
6 ч. 1 мин.
- 5 ч. 7 мин. – время в пути на поезде 460С (самый быстрый поезд);
- 8 ч. 17 мин. – время в пути на поезде 563С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 30
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Кутейниково — Воронеж
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Кутейниково — Воронеж
Стоимость билетов на поезд Кутейниково — Воронеж по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 2436 рублей.
- Купе: 3654 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Женщина проводница очень приветливая и разговорчивая. С терпением отвечала на все вопросы. Подушки очень удобные.
Поезд чистый, внутри все аккуратно. Персонал отзывчивый и доброжелательный. Время то, что нужно. Я доволен.
Спасибо проводникам за заботу. В плане чистоты было все отлично. Но вагон конечно был далек от современных стандартов.
В последний раз я довольно давно ездила на поездах. Хочу сказать, что мне всё вполне понравилось. В вагоне было кофортно ехать. Приветливая стюардесса.
Покупайте билеты на этот поезд! Всего за 5000 рублей получите неработающий кондиционер, грязный туалет и духоту в подарок. А, забыл! Как бонус будет периодически обдавать запахом мочи из того туалета.
Ехали с отдыха. Когда туда ехали на этом поезде – вагон попался еще более-менее. Назад ни вагон а старье на квадратных колесах Трястся, кондиционер не работает, парилка стоит невыносимая!!!
У нас была очень вежливая и приветливая женщина-проводник. Очень профессионально подходила к работе. Вообще никаких пререканий не было. Приятно видеть работу профи.
Добрый день. Ехала с мамой 84 лет. Благодаря работающему кондиционеру она перенесла поездку очень хорошо. Конечно хотелось бы чтобы было почище. Но и на том спасибо.
Общее отношение персонала на 5+. Общее состояние поезда 3+. Итого можно вывести среднее – на четверочку. Ехало много отдыхающих с детьми стоял гвалт из голосов. Очень хотелось просто тишины.
Поездка прошла норм. Вагон был чистый. Проводница Мария несколько раз делала уборку и все успевала. Очень шустрая женщина))) Я поражался как она так все успевала))) Кто поедет – мой совет возьмите надувную подушку для шеи. Очень поможет потому что подушки в поезде неудобные.
Поезд замечательный! Проводницы знают свое дело и как нужно вести себя с пассажирами. Очень воспитанные и тактичные. Я получил удовольствие от поездки.
Очень порадовало наличие биотуалетов в поезде, а также проворность молодых проводниц. Спальные места тоже в норме, с полки только один раз чуть не свалилась)))))))))))))
Я бы не сказала, что поездка прошла плохо, но были свои недочеты. Брала плацкарт и не пожалела. Дешевле купейного, а по комфорту не сильно отличается.
Состояние вагонов на 4. Больше из-за старости оных, а не из-за грязи. Внутри довольно чисто и уютно. Очень понравилось, что начальник поезда периодически проходил и интересовался насколько комфортно и т.п. Кондиционер не заморозил.
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