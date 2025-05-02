Расписание поездов Кутейниково — Курганная
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Кутейниково и Курганная
Маршрут движения поездов Кутейниково — Курганная
Расстояние между станциями составляет
534
км.
Приблизительное время следования составляет:
13 ч. 17 мин.
- 12 ч. 18 мин. – время в пути на поезде 479А (самый быстрый поезд);
- 14 ч. 38 мин. – время в пути на поезде 487Й (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 19
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Кутейниково — Курганная
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Кутейниково — Курганная
Стоимость билетов на поезд Кутейниково — Курганная по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 5236 рублей.
- Купе: 7854 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.
Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.
Спасибо Светлане (нашей проводнице 3 вагона) за добросовестное исполнение своих обязанностей. Вагон был очень чистым, постоянно убирался. Пыли не было. Все на высшем уровне, большое спасибо!
Спасибо за поездку. Все было более-менее. Если бы не храпящий сосед – то можно было бы сказать. Что поездка удалась. Багодаю.
В Мичуринске завалились какие-то два алкаша, которые начали бузить. В Воронеже их сняла с поезда полиция. Как можно вот так напиваться, когда тебе нужно куда-то ехать??? Я не понимаю вообще.
На подъезде к Адлеру было очень жарко. В вагоне еле еле справлялся кондиционер. Не успевал охлаждать. Иногда даже казалось что он выключался на какое-то время вообще. Очень душно в купе.
Ехала в 14 вагоне. Место номер 50. Дата – 26 января 2021 года. Благодарю за хорошую работу проводницу которая была в нашем вагоне – Анну. Работала безупречно.
Если чесно – думал будет хуже. Поначитался отзывов про этот поезд думал не доеду. Но все оказалось очень даже ничего. Приличный поезд. Чистый. Уборка на моей памяти делалась 2 раза, одна из них влажная.
Одна розетка в которой стоит тройник и к нему три телефона подсоединены. И очередь на подзарядку. Вот что это за поезд такой. В туалете было грязно, мыли формально.
Ехала с дочкой из Мурманска до Рязани. Поезд не скажу что эталонный, но достаточно хороший. Проводницы вежливые женщины, знающие что делают. Обслуживание на 5, состояние вагона на 4.
Ехали в Новосиб 12 ноября 2021. Поезд отличный. Проводницы просто умницы. Видно, что девочки очень стараются сделать все самое лучшее для пассажиров. Здоровья им!
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