Погода на станциях Кущевка и Пурпе

Маршрут движения поездов Кущевка — Пурпе

Расстояние между станциями составляет 3454 км.

Приблизительное время следования составляет: 3 д. 14 ч. 46 мин.

3 д. 13 ч. 59 мин. – время в пути на поезде 499Э (самый быстрый поезд);

3 д. 15 ч. 33 мин. – время в пути на поезде 499С (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 2 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Кущевка — Пурпе

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.