Красноуфимск
Балашов (Пассажирский)
Красноуфимск
Балашов (Пассажирский)
Красноуфимск
Балашов (Пассажирский)
Красноуфимск
Балашов (Пассажирский)
Красноуфимск
Балашов (Пассажирский)
Красноуфимск
Балашов (Пассажирский)
Красноуфимск
Балашов (Пассажирский)
Красноуфимск
Балашов (Пассажирский)
Красноуфимск
Балашов (Пассажирский)
Красноуфимск
Балашов (Пассажирский)
Красноуфимск
Балашов (Пассажирский)
Маршрут движения поездов Красноуфимск — Балашов
Расстояние между станциями составляет 1220 км.
Приблизительное время следования составляет: 1 д. 4 ч. 10 мин.
- 1 д. 2 ч. 14 мин. – время в пути на поезде 140Н (самый быстрый поезд);
- 1 д. 6 ч. 41 мин. – время в пути на поезде 525Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 11 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Красноуфимск — Балашов
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
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Карта маршрута Красноуфимск — Балашов
Стоимость билетов на поезд Красноуфимск — Балашов по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4992 рублей.
- Купе: 7488 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.