Расписание поездов Ея — Уяр
Какие поезда ходят по этому маршруту
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наличию билетов, необходимо обновить информацию:
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Погода на станциях Ея и Уяр
Маршрут движения поездов Ея — Уяр
Расстояние между станциями составляет
4053
км.
Приблизительное время следования составляет:
3 д. 12 ч. 46 мин.
- 3 д. 9 ч. 45 мин. – время в пути на поезде 229С (самый быстрый поезд);
- 3 д. 14 ч. 47 мин. – время в пути на поезде 235С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 4
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Ея — Уяр
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Ея — Уяр
Стоимость билетов на поезд Ея — Уяр по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 12996 рублей.
- Купе: 19494 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Ужасно жарко. Я люблю баню и все такое. Но вот это выдержать было просто невозможно. В нашем вагоне почему-то не работал кондиционер и бы как на сковородке ехали. Хотя в билете было отмечено что стоит кондиционер. Да и у меня мыслей других и не возникало, потому что поезд дальнего следования. А тут вот как бывает.
Ехать далеко, но очень комфортно. Матрасы и белье чистое и приятное. Никакого не было постороннего шума от поезда ночью (в прошлый раз в вагоне что-то стучало и я долго не могла заснуть нормально ночью). Вежливые проводницы, которые знают свое дело и стараются. Мне все очень понравилось. Считаю это один из лучших поездов дальнего следования в России.
Приятные и отзывчивые проводницы, вкусный чай и ухоженный вагон. А что еще нужно, чтобы с комфортом доехать до места назначения? Я реально отдохнула за время поездки. И это о многом говорит. Потому что часто только устаешь от таких долгих передвижений.
Давно уже не ездил на поездах. Пришлось ехать. Скажу я так – этот поезд для меня был приятным удивлением. Не думал, что российские поезда настолько подверглись улучшениям. Спасибо
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