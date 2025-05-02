Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Елец
Каменская
Маршрут движения поездов Елец — Каменская
Расстояние между станциями составляет 568 км.
Приблизительное время следования составляет: 13 ч. 1 мин.
- 10 ч. 45 мин. – время в пути на поезде 157М (самый быстрый поезд);
- 14 ч. 58 мин. – время в пути на поезде 517М (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 41 поезд без пересадки.
Билеты на поезд Елец — Каменская
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
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Карта маршрута Елец — Каменская
Стоимость билетов на поезд Елец — Каменская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 2904 рублей.
- Купе: 4356 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.