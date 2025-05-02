Расписание поездов Абинская — Морозовская
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Абинская и Морозовская
Маршрут движения поездов Абинская — Морозовская
Расстояние между станциями составляет
573
км.
Приблизительное время следования составляет:
15 ч. 51 мин.
- 15 ч. 25 мин. – время в пути на поезде 340С (самый быстрый поезд);
- 16 ч. 18 мин. – время в пути на поезде 157С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 15
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Абинская — Морозовская
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Абинская — Морозовская
Стоимость билетов на поезд Абинская — Морозовская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 3704 рублей.
- Купе: 5556 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Едем в поезде в купе из Новороссийска в Нижний Новгород, умираем от жары, кондиционер толком не работает, дети все сырые, вспотели, бились именно чуть ли ни бились за то что бы разрешили открыть окна в коридоре!!! Позорище, тем кто разрешает пускать такие поезда в такие погодные условия!!!
Обслуживался очень грубым проводником. Бейджика у него не было, ф.и.о он неохотно назвал Филатов Павел Викторович. За время следования он не выполнял своих обязанностей, а именно не оповестил о приближении к станции, на которой нужно было выходить ночью, не оповестил о приближении к санитарной зоне, не проводил санитарную уборку, в вагоне было очень грязно. А также у него не нашлось сдачи при покупке чая за все 8 часов пути. Совершенно не умеет разговаривать с пассажирами, очень грубый, невоспитанный молодой человек.
Ехали поездом жара и духота в поезде стояла не выносимая, термометр показывал 34 градуса, вызвали начальника поезда, он извинился, но сказал, что сделать ничего не сможет. Вы не представляете, как было плохо, даже сердце кололо.
Приехал обычный поезд в купе вагонами. Все вагоны одинаковые. Разница между первым и вторым классом только в том, что в первом классе посадка в купе 4 человека, а во втором классе 6 человек.
Сегодня ночью проводник не пустил в поезд с электронными билетами на поезд, аргументируя это тем, что билеты нужно было распечатать. Хотя в самих же билетах указано, что они не требуют распечатки. Поезд уехал, а мы остались на вокзале с маленьким ребенком.
Билеты очень дорогие, а комфорт спорный. Например у нас не было комфортного купе. Оно уже давно требует ремонта. Хотя деньги брали как за новый вагон. Вопрос – где справедливость?
Один из туалетов почему-то плохо убирали. В то же время как второй – убирали хорошо. Тот что реже убирали был дальше от коморки проводницы и от него неприятно пахло.
Большое спасибо за поездку, нам с мужем понравилось буквально все.
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