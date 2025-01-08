Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 982Г Киров — Воркута. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 982Г Киров — Воркута на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Воркута с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
20:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юрья
22:01
22:03
56 км.
1 ч. 11 мин.
Мураши
23:02
23:05
99 км.
2 ч. 12 мин.
Опарино
00:08
00:14
162 км.
3 ч. 18 мин.
Пинюг
01:17
01:19
214 км.
4 ч. 27 мин.
Луза
02:33
02:40
265 км.
5 ч. 43 мин.
Сусоловка
03:25
03:27
288 км.
6 ч. 35 мин.
Котлас Южный
04:16
05:13
341 км.
7 ч. 26 мин.
Микунь
08:56
09:15
559 км.
12 ч. 6 мин.
Синдор
10:58
11:05
666 км.
14 ч. 8 мин.
Сосногорск
13:15
13:50
796 км.
16 ч. 25 мин.
Ираель
15:43
15:53
905 км.
18 ч. 53 мин.
Зеленоборск
16:06
16:16
915 км.
19 ч. 16 мин.
Каджером
16:47
16:57
949 км.
19 ч. 57 мин.
Кожва 1
18:03
18:20
1019 км.
21 ч. 13 мин.
Печора
18:39
19:12
1031 км.
21 ч. 49 мин.
Инта 1
21:56
22:19
1200 км.
1 д. 1 ч. 6 мин.
Марков
00:53
01:00
1293 км.
1 д. 4 ч. 3 мин.
Сейда
03:31
03:38
1370 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Воркута
05:30
1431 км.
1 д. 8 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Киров → Воркута Распечатать расписание поезда