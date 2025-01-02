Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 940В Рускеала — Сортавала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Рускеала — Сортавала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Рускеала
Горный парк
22:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сортавала-Центр
22:58
23:00
28 км.
0 ч. 58 мин.
Сортавала
23:05
29 км.
1 ч. 5 мин.
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