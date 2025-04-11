Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 937Й Муром — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Муром — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Муром 1
02:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
07:45
274 км.
5 ч. 30 мин.
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