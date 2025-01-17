Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 936Х Москва — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Арзамас 1
07:40
08:20
387 км.
10 ч. 20 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
10:54
18:45
489 км.
13 ч. 34 мин.
Арзамас1 Тур
21:21
22:20
490 км.
1 д. 0 ч. 1 мин.
Муром 1
06:36
16:55
491 км.
1 д. 9 ч. 16 мин.
Москва Казанская Туристическая
21:57
765 км.
2 д. 0 ч. 37 мин.
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