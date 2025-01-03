Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 932Б Брест — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
23:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смоленск
Центральный
23:27
23:43
628 км.
23 ч. 37 мин.
Сафоново
01:05
01:07
712 км.
1 д. 1 ч. 15 мин.
Вязьма
02:00
02:26
780 км.
1 д. 2 ч. 10 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
05:54
995 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
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