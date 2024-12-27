Маршрут следования и продажа билетов
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21:45
17 ч. 55 мин.
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Маршрут следования поезда 930С Ростов-на-Дону — Роза Хутор (Красная Поляна) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Роза Хутор (Красная Поляна) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
21:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Краснодар 1
04:52
04:57
250 км.
7 ч. 7 мин.
Горячий Ключ
08:17
09:21
292 км.
10 ч. 32 мин.
Туапсе
11:16
11:23
353 км.
13 ч. 31 мин.
Лазаревская
12:02
12:23
380 км.
14 ч. 17 мин.
Лоо
13:05
13:07
412 км.
15 ч. 20 мин.
Сочи
13:30
13:41
428 км.
15 ч. 45 мин.
Хоста
14:01
14:03
441 км.
16 ч. 16 мин.
Адлер
14:14
14:51
449 км.
16 ч. 29 мин.
Роза Хутор
15:40
488 км.
17 ч. 55 мин.
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