Маршрут следования и продажа билетов
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14 ч. 26 мин.
06:12
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Маршрут следования поезда 930Э Роза Хутор (Красная Поляна) — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Роза Хутор (Красная Поляна) — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Роза Хутор
15:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Адлер
16:39
17:22
39 км.
0 ч. 53 мин.
Хоста
17:34
17:36
47 км.
1 ч. 48 мин.
Сочи
17:56
18:05
60 км.
2 ч. 10 мин.
Лоо
18:32
18:37
76 км.
2 ч. 46 мин.
Лазаревская
19:17
19:36
108 км.
3 ч. 31 мин.
Туапсе
20:22
20:34
135 км.
4 ч. 36 мин.
Горячий Ключ
22:22
22:53
196 км.
6 ч. 36 мин.
Краснодар 1
00:05
00:15
238 км.
8 ч. 19 мин.
Староминская-Тимашевск
04:20
04:22
403 км.
12 ч. 34 мин.
Ростов
Главный
06:12
494 км.
14 ч. 26 мин.
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