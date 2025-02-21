Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 928У Москва — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
21:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
22:56
22:58
160 км.
1 ч. 51 мин.
Вышний Волочек
00:01
00:03
276 км.
2 ч. 56 мин.
Бологое-Московское
00:52
00:54
319 км.
3 ч. 47 мин.
Чудово-Московское
02:32
02:33
514 км.
5 ч. 27 мин.
Волховстрой 2
04:04
04:06
610 км.
6 ч. 59 мин.
Лодейное Поле
05:28
05:30
721 км.
8 ч. 23 мин.
Подпорожье
05:58
05:59
754 км.
8 ч. 53 мин.
Свирь
06:12
06:24
759 км.
9 ч. 7 мин.
Петрозаводск
07:53
22:20
852 км.
10 ч. 48 мин.
Хелюля
04:27
06:00
1045 км.
1 д. 7 ч. 22 мин.
Сортавала
06:10
07:15
1050 км.
1 д. 9 ч. 5 мин.
Сортавала-Центр
07:18
07:20
1051 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Карельская
07:30
14:50
1052 км.
1 д. 10 ч. 25 мин.
Сортавала-Центр
15:00
15:04
1053 км.
1 д. 17 ч. 55 мин.
Сортавала
15:07
15:09
1054 км.
1 д. 18 ч. 2 мин.
Выборг
17:45
23:43
1203 км.
1 д. 20 ч. 40 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
01:21
01:53
1330 км.
2 д. 4 ч. 16 мин.
Бологое Московское Тур
06:19
06:31
1638 км.
2 д. 9 ч. 14 мин.
Тверь Тур
08:59
09:00
1798 км.
2 д. 11 ч. 54 мин.
Москва Октябрьская Тур
Ленинградский Вокзал
11:00
1958 км.
2 д. 13 ч. 55 мин.
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