Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 925А Сортавала — Рускеала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сортавала — Рускеала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сортавала
10:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сортавала-Центр
10:09
10:12
1 км.
0 ч. 4 мин.
Морозная
10:19
10:21
4 км.
0 ч. 14 мин.
Рускеала
Горный парк
11:20
28 км.
1 ч. 15 мин.
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