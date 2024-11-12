Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 922С Гагра (Абхазия) — Сочи. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
13:26
4 ч. 7 мин.
17:33
11
Маршрут следования поезда 922С Гагра (Абхазия) — Сочи на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гагра (Абхазия) — Сочи с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гагра
13:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гагрыпш
13:33
13:34
1 км.
0 ч. 7 мин.
Абаата
13:41
13:42
2 км.
0 ч. 15 мин.
Цандрыпш
13:56
14:26
3 км.
0 ч. 30 мин.
Имеретинский Курорт
15:46
15:48
13 км.
2 ч. 20 мин.
Адлер
15:58
16:08
19 км.
2 ч. 32 мин.
Аэропорт Сочи
16:17
16:29
21 км.
2 ч. 51 мин.
Адлер
16:39
16:59
23 км.
3 ч. 13 мин.
Хоста
17:12
17:13
31 км.
3 ч. 46 мин.
Мацеста
17:22
17:23
37 км.
3 ч. 56 мин.
Сочи
17:33
44 км.
4 ч. 7 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Гагра (Абхазия) → Сочи Распечатать расписание поезда