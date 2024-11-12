Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 921В Сочи — Гагра (Абхазия). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
08:50
4 ч. 16 мин.
13:06
11
Маршрут следования поезда 921В Сочи — Гагра (Абхазия) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сочи — Гагра (Абхазия) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сочи
08:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мацеста
08:59
09:00
7 км.
0 ч. 9 мин.
Хоста
09:10
09:11
13 км.
0 ч. 20 мин.
Адлер
09:22
09:30
21 км.
0 ч. 32 мин.
Аэропорт Сочи
09:41
10:02
23 км.
0 ч. 51 мин.
Адлер
10:12
10:30
25 км.
1 ч. 22 мин.
Имеретинский Курорт
10:44
10:46
31 км.
1 ч. 54 мин.
Цандрыпш
12:06
12:36
41 км.
3 ч. 16 мин.
Абаата
12:51
12:52
42 км.
4 ч. 1 мин.
Гагрыпш
12:58
12:59
43 км.
4 ч. 8 мин.
Гагра
13:06
44 км.
4 ч. 16 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Сочи → Гагра (Абхазия) Распечатать расписание поезда