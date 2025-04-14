Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 842Я Москва — Кострома на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Кострома с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
06:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Ярославский
08:50
08:52
190 км.
2 ч. 21 мин.
Ярославль
Пассажирский
09:31
09:34
242 км.
3 ч. 2 мин.
Нерехта
10:06
10:08
285 км.
3 ч. 37 мин.
Кострома Новая
10:41
326 км.
4 ч. 12 мин.
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