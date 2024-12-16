Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 841И Москва — Тула на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тула с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
20:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новохохловская
20:18
20:19
5 км.
0 ч. 8 мин.
Текстильщики
20:21
20:22
6 км.
0 ч. 11 мин.
Печатники
20:24
20:25
7 км.
0 ч. 14 мин.
Подольск
21:01
21:03
37 км.
0 ч. 51 мин.
Чехов
21:26
21:27
68 км.
1 ч. 16 мин.
Серпухов
21:44
21:45
91 км.
1 ч. 34 мин.
Тарусская
22:01
22:02
113 км.
1 ч. 51 мин.
Ясногорск
22:26
22:27
146 км.
2 ч. 16 мин.
Тула
Московский Вокзал
22:51
177 км.
2 ч. 41 мин.
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