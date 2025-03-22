Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 840М Тула — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тула — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тула
Московский Вокзал
05:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ясногорск
05:30
05:31
31 км.
0 ч. 24 мин.
Тарусская
05:55
05:56
64 км.
0 ч. 49 мин.
Серпухов
06:13
06:14
86 км.
1 ч. 7 мин.
Чехов
06:31
06:32
109 км.
1 ч. 25 мин.
Подольск
06:58
06:59
140 км.
1 ч. 52 мин.
Печатники
07:32
07:33
170 км.
2 ч. 26 мин.
Текстильщики
07:36
07:37
171 км.
2 ч. 30 мин.
Новохохловская
07:39
07:40
172 км.
2 ч. 33 мин.
Москва
Курский Вокзал
07:49
177 км.
2 ч. 43 мин.
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