Маршрут следования и продажа билетов
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18:40
4 ч. 28 мин.
23:08
10
Маршрут следования поезда 834Я Печоры Псковские — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Печоры Псковские — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Печоры Псковские
18:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новоизборск
18:59
19:00
21 км.
0 ч. 19 мин.
Моглино
19:09
19:10
40 км.
0 ч. 29 мин.
Псков
Пассажирский
19:22
19:34
44 км.
0 ч. 42 мин.
Струги Красные
20:27
20:28
111 км.
1 ч. 47 мин.
Плюсса
20:45
20:46
133 км.
2 ч. 5 мин.
Луга 1
21:23
21:38
178 км.
2 ч. 43 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
22:32
22:33
269 км.
3 ч. 52 мин.
Аэропорт
22:53
22:54
300 км.
4 ч. 13 мин.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
23:08
310 км.
4 ч. 28 мин.
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