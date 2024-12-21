Маршрут следования и продажа билетов
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11:50
4 ч. 28 мин.
16:18
10
Маршрут следования поезда 832Я Печоры Псковские — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Печоры Псковские — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Печоры Псковские
11:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новоизборск
12:09
12:10
21 км.
0 ч. 19 мин.
Моглино
12:19
12:20
40 км.
0 ч. 29 мин.
Псков
Пассажирский
12:32
12:44
44 км.
0 ч. 42 мин.
Струги Красные
13:37
13:38
111 км.
1 ч. 47 мин.
Плюсса
13:55
13:56
133 км.
2 ч. 5 мин.
Луга 1
14:33
14:48
178 км.
2 ч. 43 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
15:42
15:43
269 км.
3 ч. 52 мин.
Аэропорт
16:03
16:04
300 км.
4 ч. 13 мин.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
16:18
310 км.
4 ч. 28 мин.
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