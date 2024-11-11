Маршрут следования и продажа билетов
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09:30
3 ч. 54 мин.
13:24
7
Маршрут следования поезда 817В Санкт-Петербург — Псков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Псков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Балтийский Вокзал
09:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аэропорт
09:42
09:43
10 км.
0 ч. 12 мин.
Гатчина
Варшавский Вокзал
10:04
10:05
41 км.
0 ч. 34 мин.
Луга 1
11:14
11:34
132 км.
1 ч. 44 мин.
Плюсса
12:08
12:09
177 км.
2 ч. 38 мин.
Струги Красные
12:26
12:27
199 км.
2 ч. 56 мин.
Псков
Пассажирский
13:24
266 км.
3 ч. 54 мин.
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