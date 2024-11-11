Маршрут следования и продажа билетов
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17:13
5 ч. 12 мин.
22:25
16
Маршрут следования поезда 802Я Валдай — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Валдай — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Валдай
17:13
0 км.
0 ч. 0 мин.
Едрово
17:33
17:35
23 км.
0 ч. 20 мин.
Бологое-Московское
18:00
18:42
48 км.
0 ч. 47 мин.
Березайка
18:51
18:52
62 км.
1 ч. 38 мин.
Лыкошино
19:01
19:02
79 км.
1 ч. 48 мин.
Угловка
19:11
19:12
97 км.
1 ч. 58 мин.
Окуловка
19:22
19:23
116 км.
2 ч. 9 мин.
Боровенка
19:32
19:33
134 км.
2 ч. 19 мин.
Торбино
19:41
19:42
149 км.
2 ч. 28 мин.
Малая Вишера
20:05
20:06
197 км.
2 ч. 52 мин.
Чудово-Московское
20:40
20:41
240 км.
3 ч. 27 мин.
Любань
20:58
20:59
275 км.
3 ч. 45 мин.
Тосно
21:16
21:17
304 км.
4 ч. 3 мин.
Колпино
21:34
21:35
331 км.
4 ч. 21 мин.
Обухово
22:05
22:09
345 км.
4 ч. 52 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
22:25
355 км.
5 ч. 12 мин.
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