Маршрут следования и продажа билетов
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06:51
3 ч. 6 мин.
09:57
7
Маршрут следования поезда 7931 Санкт-Петербург — Великий Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Великий Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
06:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Обухово
07:03
07:04
10 км.
0 ч. 12 мин.
Колпино
07:16
07:17
24 км.
0 ч. 25 мин.
Саблино
07:31
07:47
39 км.
0 ч. 40 мин.
Тосно
07:59
08:00
51 км.
1 ч. 8 мин.
Подберезье
09:19
09:31
148 км.
2 ч. 28 мин.
Великий Новгород
Вокзал
09:57
168 км.
3 ч. 6 мин.
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