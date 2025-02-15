Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 782А Москва — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
19:40
4 ч. 4 мин.
23:44
7
Маршрут следования поезда 782А Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
19:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тверь
20:44
20:45
160 км.
1 ч. 4 мин.
Вышний Волочек
21:27
21:28
276 км.
1 ч. 47 мин.
Угловка
22:03
22:04
370 км.
2 ч. 23 мин.
Окуловка
22:13
22:14
389 км.
2 ч. 33 мин.
Чудово-Московское
22:56
22:57
514 км.
3 ч. 16 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:44
630 км.
4 ч. 4 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда