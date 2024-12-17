Маршрут следования и продажа билетов
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06:35
1 ч. 40 мин.
08:15
5
Маршрут следования поезда 758Б Барановичи-Полесские — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барановичи-Полесские — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барановичи-Полесские
06:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Городея
07:01
07:02
38 км.
0 ч. 26 мин.
Столбцы
07:15
07:16
61 км.
0 ч. 40 мин.
Койданово
07:39
07:40
95 км.
1 ч. 4 мин.
Минск
Пассажирский
08:15
129 км.
1 ч. 40 мин.
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