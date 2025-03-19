Маршрут следования и продажа билетов
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06:23
4 ч. 51 мин.
11:14
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Маршрут следования поезда 743А Киров — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
06:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Котельнич 1
07:20
07:22
81 км.
0 ч. 57 мин.
Пижма
08:18
08:19
169 км.
1 ч. 55 мин.
Шахунья
08:41
08:43
204 км.
2 ч. 18 мин.
Урень
09:19
09:20
258 км.
2 ч. 56 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
11:14
427 км.
4 ч. 51 мин.
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