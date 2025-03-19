Маршрут следования и продажа билетов
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06:05
5 ч. 55 мин.
12:00
8
Маршрут следования поезда 742У Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
06:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
10:55
10:56
513 км.
4 ч. 50 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
12:00
629 км.
5 ч. 55 мин.
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