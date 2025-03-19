Маршрут следования и продажа билетов
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06:26
5 ч. 34 мин.
12:00
4
Маршрут следования поезда 741У Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
06:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
07:28
07:29
117 км.
1 ч. 2 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
12:00
632 км.
5 ч. 34 мин.
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