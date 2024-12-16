Маршрут следования и продажа билетов
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15:33
5 ч. 47 мин.
21:20
14
Маршрут следования поезда 726В Москва — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
15:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Крюково
Зеленоград
15:58
15:59
37 км.
0 ч. 25 мин.
Тверь
16:52
16:53
160 км.
1 ч. 19 мин.
Спирово
17:30
17:31
244 км.
1 ч. 57 мин.
Вышний Волочек
17:49
17:50
276 км.
2 ч. 16 мин.
Бологое-Московское
18:34
18:37
319 км.
3 ч. 1 мин.
Окуловка
19:09
19:10
389 км.
3 ч. 36 мин.
Мстинский Мост
19:34
19:35
444 км.
4 ч. 1 мин.
Малая Вишера
19:46
19:47
470 км.
4 ч. 13 мин.
Чудово-Московское
20:05
20:06
513 км.
4 ч. 32 мин.
Тосно
20:35
20:36
578 км.
5 ч. 2 мин.
Колпино
20:52
20:53
605 км.
5 ч. 19 мин.
Обухово
21:02
21:03
619 км.
5 ч. 29 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:20
629 км.
5 ч. 47 мин.
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