Маршрут следования и продажа билетов
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15:59
3 ч. 0 мин.
18:59
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Маршрут следования поезда 725Ф Минск (Беларусь) — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
15:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Брест-Центральный
18:59
326 км.
3 ч. 0 мин.
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