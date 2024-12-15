Маршрут следования и продажа билетов
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21:15
4 ч. 8 мин.
01:23
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Маршрут следования поезда 723Я Москва — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
21:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
23:06
23:08
176 км.
1 ч. 51 мин.
Вязники
00:13
00:14
284 км.
2 ч. 58 мин.
Дзержинск
00:59
01:01
363 км.
3 ч. 44 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
01:23
395 км.
4 ч. 8 мин.
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