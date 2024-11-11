Маршрут следования и продажа билетов
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08:10
1 ч. 3 мин.
09:13
5
Маршрут следования поезда 7202 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
08:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лермонтовский
08:28
08:29
17 км.
0 ч. 18 мин.
Пятигорск
08:34
08:35
19 км.
0 ч. 24 мин.
Ессентуки
08:50
08:51
35 км.
0 ч. 40 мин.
Кисловодск
09:13
54 км.
1 ч. 3 мин.
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