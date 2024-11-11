Маршрут следования и продажа билетов
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06:03
0 ч. 57 мин.
07:00
5
Маршрут следования поезда 7201 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
06:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ессентуки
06:23
06:24
19 км.
0 ч. 20 мин.
Пятигорск
06:35
06:36
35 км.
0 ч. 32 мин.
Лермонтовский
06:41
06:42
37 км.
0 ч. 38 мин.
Минеральные Воды
07:00
54 км.
0 ч. 57 мин.
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