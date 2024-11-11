Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7187 Крутое — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
20:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
20:35
20:37
2 км.
0 ч. 3 мин.
Павловский Посад
20:51
20:52
20 км.
0 ч. 19 мин.
Железнодорожная
21:25
21:26
61 км.
0 ч. 53 мин.
Нижегородская
21:47
21:49
78 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
21:57
21:58
83 км.
1 ч. 25 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
22:02
85 км.
1 ч. 30 мин.
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