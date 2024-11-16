Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 7173 Крутое — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
10:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
10:43
10:44
2 км.
0 ч. 3 мин.
Павловский Посад
10:58
10:59
20 км.
0 ч. 18 мин.
Фрязево
11:10
11:11
33 км.
0 ч. 30 мин.
Железнодорожная
11:31
11:32
61 км.
0 ч. 51 мин.
Нижегородская
11:50
11:50
78 км.
1 ч. 10 мин.
Москва
Курский Вокзал
11:58
11:59
83 км.
1 ч. 18 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
12:02
85 км.
1 ч. 23 мин.
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